Silvester in Dormagen : Stadt weist keine Verbotszonen für Böller aus

Silvester in Dormagen

Dei Stadt weist keine speziellen Zonen aus, in denen das Böllern verboten ist. Foto: dpa/Peter Steffen

Die Rathausspitze blickt einigermaßen entspannt dem kommenden Jahreswechsel entgegen. „Das Beste was passieren konnte, ist das Verbot des Verkaufs von Silvester-Böller und -Raketen“, sagt Erster Beigeordneter Robert Krumbein. Er erwartet daher keine Hotspots, an denen Menschen zusammen zu kommen, um mit Böllern das neue Jahr zu begrüßen. Aus diesem Grund gibt es von Seiten der Stadt auch keine Auflistung von Straßen und Plätzen, auf denen Böllern verboten ist – so wie es manch andere Städte (zum Beispiel Mönchengladbach) handhaben.