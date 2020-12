Jahres-Rückblick : Die Themen des Jahres 2020 in Dormagen

Foto: Carina Wernig 11 Bilder So war das Jahr 2020 in Dormagen

Dormagen Die Pandemie beherrschte die Stadtgesellschaft. Aber es gab abseits auch andere prägende Themen. Natürlich die Kommunal- und Bürgermeisterwahl.

Von Klaus-Dieter Schumilas

Corona, Corona und noch mal Corona. Es gab in den zurückliegenden fast zehn Monaten kaum ein Thema in der Stadtgesellschaft, das nicht durch die Pandemie beeinflusst worden ist. Egal ob in Politik, Brauchtum, Schule, Kirche oder Sport.

Eltern denken mit Schrecken an die Folgen von Kitaschließungen und Homeschooling zurück und an das, was im neuen Jahr noch kommt. Wie schaffen wir die Kinderbetreuung? fragten sich viele. Die Einrichtungen gaben und geben ihr Bestes und verzweifeln oft an den kurzfristig kommenden Vorgaben des Landes.

In der Politik war es ein ausgesprochen lebendiges Jahr. Zuerst stritten sich Fraktionen mit dem Bürgermeister um Präsenz-Ratssitzungen, weil das politische Leben vielen allzu lahm gelegt erschien. Dann gab es sie tatsächlich. Inzwischen sind es in der Pandemie drei geworden, die allesamt nicht an gewohnter Stelle im Ratssaal stattfanden: in der Dreifach-“Schweine“-Halle, in der Theaterscheune in Knechtsteden und zuletzt in der Schützenhalle Stürzelberg. Sehr ungewohnt, aber es funktionierte. Apropos funktionieren: Das soll auch die neue Koalition der beiden großen Sieger bei der Kommunalwahl: SPD und Grüne. Sie verfügen über eine stattliche Mehrheit und können die nächsten fünf Jahre „durchregieren“ - Wahlverlierer CDU kann da nur zuschauen. Ein Desaster erlebte die CDU auch bei der Bürgermeisterwahl, wo ihr Kandidat René Schneider gegen Amtsinhaber Erik Lierenfeld eine bittere Schlappe erlebte.

Die Pandemie ist auch die Zeit der Kreativen: Die kleinen Geschäfte, in denen Schutzmasken genäht wurden; die Helfer, die vor Senioreneinrichtungen Besuchshütten aufstellten; die gastronomischen Betriebe, die flugs auf Außer-Haus-Lieferung umstellen; die Buchhändler, die ihre Literatur ebenfalls ausliefern oder die Veranstalter, die Auto-Konzerte und -Kino auf die Beine stellten. Letzteres war und ist gut, ersetzt natürlich nicht die großen Treffpunkte, wo die Dormagener gerne feiern: Schützenfeste. Da ging nichts in diesem Jahr. Einige Karnevalisten hatten noch Glück und konnten im Februar durch die Straßen ziehen, für sie ist jetzt auch erst mal Schluss.