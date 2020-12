Kabarett- und Comedy-Festival in Zons : Großes Interesse an Comedy-Stars

Zons Dass die Menschen sich in den schweren Zeiten der Corona-Einschränkungen nach kulturellen Angeboten sehnen, zeigt exemplarisch das große Interesse am ersten Zonser Kabarett- und Comedy-Festival im nächsten Jahr.

Zum Auftakt gastiert am Donnerstag, 17. Juni, Jürgen B. Hausmann mit seinem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß jeworden!“ in Zons. Einen Tag später, am Freitag, 18. Juni 2021, ist Lisa Feller mit ihrem aktuellen Solo „Ich komm jetzt öfter!“ am Start. Mit neuem satirischen Programm und brandaktuellen Themen wartet das Kom(m)ödchen-Ensemble mit Maike Kühl, Heiko Seidel, Martin Maier-Bode und Daniel Graf am Sonntag, 20. Juni, auf. Christian Ehring, unter anderem Moderator der ARD-Satiresendung „extra 3“, folgt am Montag, 21. Juni, mit seiner neuen Kabarett-Produktion „Anikörper“. Überzeugend böse und zugleich unterhaltsam zeigt sich Max Uthoff in seinem Polit-Programm „Moskauer Hunde“ am Donnerstag, 24. Juni. Das Festival-Finale bestreitet Ausnahme-Comedian Johann König am Freitag, 25. Juni, mit seinem Stück „Jubel, Trubel, Heiserkeit“.