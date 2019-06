Schützen in Dormagen : Ehrungen für verdiente Schützen

Dormagen Der Schützenfest-Sonntag begann traditionell mit dem Ökumenischen Morgenlob in St. Michael.

Dabei betonte Pfarrer Frank Picht, dass „wir als Christen auch im Alltag erkennbar und ansprechbar sein sollen“. Alle Christen seien gleich – und füreinander und andere da. Das griff Pfarrer Peter Stelten in der anschließenden Festmesse auf: „Wir haben Christus angezogen – das heißt, in den Klamotten stecken.“ Das bedeute, sich als Christ an Jesu Worte, an den Werten der Schützen und am Grundgesetz zu orientieren: „Gott möge uns helfen, Achtsamkeit und Respekt voreinander zu haben, so dass wir in Dormagen als Gemeinschaft von Gemeinschaften das Miteinander fördern.“