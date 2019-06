Schützen in Dormagen : Dormagen feiert Hitze-Schützenfest

Dormagen Trotz der hohen Temperaturen feiern die Dormagener Bürger-Schützen und ihre Gäste ein fröhliches Schützenfest. Im Mittelpunkt: König Georg II. und seine Tochter Michelle Kamphausen. Oberst befiehlt „Marscherleichterung“.

Es gab viel Applaus am Sonntagmittag im Dormagener Festzelt für die Ankündigung von Oberst Andreas Ludwig: „Heute Nachmittag marschieren wir mit Marscherleichterung – ohne Jacke und Säbel, aber mit Kopfbedeckung.“ Angesichts der sommerlichen Temperaturen ein hoch willkommener Befehl. „Ich bin sehr stolz auf mein Regiment, das ein hervorragendes Bild abgibt“, lobte Ludwig bei seinem zweiten Schützenfest an der Regimentsspitze. Ebenso zum zweiten Mal an der Spitze: Hans-Arnold Heier als Chef des Bürger-Schützen-Vereins (BSV). „Alles läuft bisher wunderbar“, sagte er erfreut.

Begeistert von ihrem ersten Dormagener Schützenfest zeigte sich Elisabeth Masse, Bürgermeisterin der Partnerstadt Saint-André, die die Fahrt in der Kutsche mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und den BSV-Ehrenvorsitzenden Heinz Krosch und Rolf Starke sehr genoss. Morgens hatte sie, begleitet von Detlef Schirmacher, dem Vorsitzenden der Freunde von Saint-André, an der Gedenkfeier mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmal teilgenommen, wo Schirmherr Jobst Wierich, Leiter Politik- und Bürgerdialog des Chemparks Dormagen, die Rede gehalten hatte. Wierich ging im Beisein von Hermann Gröhe MdB, Heike Troles MdL und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auf die Lehren ein, die aus den Schrecken der Weltkriege für die heutige Zeit zu ziehen sind: „Wir sind herausgefordert, auch in unserem Umfeld für Frieden und Miteinander einzutreten, für Gemeinsamkeit, Respekt und Toleranz.“ In seiner Heimatstadt Dormagen werde sich erfreulicherweise mit der Erinnerung an die Kriege auseinander gesetzt, um „so etwas nie mehr passieren zu lassen“. Wierich ließ auch dunkle Zeiten des Bayerwerks nicht aus. Er appellierte an alle, sich für eine friedliche Zukunft einzusetzen. Das fand den Zuspruch auch von Bürgermeisterin Masse: „Die Zeremonie hat mir sehr gut gefallen.“