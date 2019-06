Busse in Dormagen : Der Nacht-Express fährt zum Dormagener Schützenfest länger

Dormagen Während des Schützenfestes wird gegenüber der Polizeiwache vor dem Dormacenter eine zusätzliche Stadtbus-Haltestelle für die Linien 886/887, WE2 und NE3 in Richtung Rheinfeld eingerichtet.

In Richtung Markt/Bahnhof halten die Busse an der regulären Haltestelle „Kölner Straße“ zwischen Polizei und Krefelder Straße.

Fürs Schützenfest wurden die Taktzeiten wieder verlängert. Der Nacht-Express fährt in den Nächten vom Sonntag/Montag und Dienstag/Mittwoch länger: Die letzte Möglichkeit, mit dem Stadtbus heimzufahren, besteht ab der Haltestelle „Kölner Straße“ um 2.23 Uhr in Richtung Bahnhof, Delhoven, Straberg, Nievenheim und um 2.13 Uhr in Richtung Hackenbroich. Ab der zusätzlichen Haltestelle „Schützenplatz Dormagen“ verkehrt der letzte Stadtbus um 2.30 Uhr in Richtung Zons, Stürzelberg, Delrath und um 2.45 Uhr in Richtung Rheinfeld.