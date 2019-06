Alte Musik in Dormagen Knechtsteden : Festivalmacher suchen Liebesgeschichten aus dem Publikum

Knechtsteden Zum Festival Alte Musik Knechtsteden sollen Erlebnisse der Besucher mit eingebunden werden.Sie können von ihren schönsten Liebesgeschichten erzählen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Schon immer werden Komponisten von der Liebe beflügelt, besingen romantische und heimliche Gefühle, das Sehnen aus der Ferne und die Eifersucht. „Sprache und Melodien mögen sich über die Jahrhunderte der jeweiligen Mode angepasst haben – die besungenen Empfindungen sind hingegen so gegenwärtig wie eh“, so Rathmann. „Bei diesem besonderen Liederabend stellen wir den romantischen Kompositionen ausgewählte Interviews zum Thema Liebe gegenüber“, beschreibt er das Programm für den 27. September im Rahmen des Festivals Alte Musik Knechtsteden. „Und hier kommen Sie ins Spiel: Egal ob erster Kuss oder verrücktes Kennenlernen, schmerzhafter Verlust oder hoffnungslose Schwärmerei. Sie haben selbst eine außergewöhnliche Liebesgeschichte erlebt oder kennen jemanden? Erzählen Sie uns mehr darüber und werden Sie Teil dieses Projektes“, fordert Rathmann zum Mitmachen auf: „Egal ob Frau oder Mann, 17 oder 77 – Wir freuen uns über jede Einsendung.“

Wer mitmachen möchte, kann außergewöhnliche Liebesgeschichten skizzieren und schicken einen Kurztext per E-Mail an lovesongs@knechtsteden.com schicken. Nach dem Einsendeschluss am 15. Juli nehmen die Festivalmacher Kontakt zu den Einsendern auf und vereinbaren gegebenenfalls einen individuellen Termin für ein Videointerview. Dabei gibt es dann Gelegenheit, vor der Kamera die Liebesgeschichte persönlich zu erzählen. Teile des Interviews werden während der „Lovesongs – ein LIedprojekt“ am Freitag, 27. September, gezeigt. Unter allen Einsendungen verlost das Festival auch zwei Mal zwei Freikarten für den außergewöhnlichen Musikabend mit den Künstlern Elena Harsányi, Konstantin Paganetti und Toni Ming Geiger.