Bei Generalversammlung vorgestellt : Neues Konzept für die Zonser Schießwoche

Zons Der Verein stellte die Weichen für die Zukunft. Auch die neuen Mitglieder im Vorstand wurden gewählt.

Die Zonser Schützen wollen ihre Schießwoche mit einem neuen Konzept angehen. Das erfuhren die 141 Mitglieder bei der gut besuchten Generalversammlung der Zonser St.-Hubertus-Schützengesellschaft in der Pfarrscheune Zons. Neben dem Speiseangebot und dem Rahmenprogramm werden auch die Schießwettbewerbe reformiert und zeitgemäß angepasst.

Die Schützen sind sich einig, dass die „Zonser Schießwoche“ nicht abgeschafft werden sollte, sie jedoch attraktiver gestaltet werden muss, um mehr Besucher anzulocken. Dazu saß der Vorstand um den Vorsitzenden Harald Rasselnberg mit einzelnen Schützen im vergangenen November in einer Klausurtagung zusammen, um das neue Rohkonzept zu erstellen, das den Schützen vorgestellt wurde.Die Wahlen, die während der Versammlung stattfanden, ergaben die einstimmige Wiederwahl folgender Vorstandsmitglieder: Vorsitzender Harald Rasselnberg, Geschäftsführer Herbert Rasselnberg, Kassierer Thorsten Block, Oberst Patrick Ohligschläger, Schießmeister Marco Meuter und Jugendwart Christian Kellmann.

Schriftführer Michael Voigt überraschte die Zonser Schützen auf der Generalversammlung mit einem Film mit den Highlights des vergangenen Schützenjahres. So bekamen die Schützen einen Rückblick mit Bildern, Videos und Musik zu sehen, dem alle gebannt folgten. Eine gelungene Neuerung, die in Zukunft so beibehalten werden sollte. Im Anschluss dankte Oberst Patrick Ohligschläger dem Regiment für ein diszipliniertes Auftreten während des vergangenen Schützenfestes und stellte seinen neuen Adjutanten Nils Mago (Jägerzug Immerblau) vor. Dieser ist ab sofort neben Mathias Mausbach (Brav Junge) Adjutant von Oberst Ohligschläger.