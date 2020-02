Karneval in Dormagen : Hellwache Rheinfelder Jecken feiern ihr 40-Jähriges

Dormagen Vier Jahrzehnte sind zwar kein karnevalistisches Jubiläum, aber für die Rheinfelder Jecken Grund genug für eine tolle Party. Mit rund 180 Gästen verlebten sie einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend in der Kulle.

Vor 40 Jahren taten sich die Karnevalsfreunde Rheinfeld zusammen. 120 närrische Enthusiasten haben damals erstmals in selbst genähten Gruppenkostümen am großen Karnevalsumzug in Dormagen teilgenommen. Grund genug, diesen runden Geburtstag groß zu feiern. „Wir wissen, es ist kein närrisches Jubiläum, aber wir wollen diese stolze Zahl und die treuen Jecken dennoch gebührend feiern“, sagte Marita Massuthe, standesgemäß gekleidet im Glitzersmoking, bei der Party in der närrisch geschmückten Kulturhalle. Der „Chefin“ zur Seite stand wieder Michael Kolfenbach, dessen Jacket nicht minder im Scheinwerferlicht funkelte. „Hinter uns liegt eine lange Vorbereitungszeit. Ich bin sehr nervös und habe mir zum ersten Mal einige Sätze zur Einleitung aufgeschrieben. Sonst moderiere ich immer aus der Lameng“, gestand der begeisterte Karnevalist, der die beiden einzigen Frauen ehrte, die von Anfang an dabei waren: Marita Massuthe und Änni Glaser wurden mit einem großen Blumenstrauß und von den Gästen mit einem herzlichen Applaus überrascht.