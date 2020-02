Karneval in Dormagen : Fröhliche Stimmung in der närrischen „Mönchsbrauerei“ in Straberg

Fröhliche Stimmung in der närrischen „Mönchsbrauerei“ in Straberg

Karneval in Dormagen

Regine May und Christina Derichs beim Sketch „Merkel in der Bäckerei“ auf der Bühne der Straberger Sitzung. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Straberg „Alaaf“, „Helau“ und ein dreifaches „Strobersch, Bösch Bösch“ – am Samstagabend feierte die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg Karneval im Hubertussaal.

Der Festsaal an der Horremer Straße hatte sich in eine Mönchsbrauerei verwandelt. Verantwortlich für das kreative Meisterwerk waren Stephan Müller und Lina Kaminski, die viele Stunden ihrer Freizeit dafür opferten. Passend im Kardinalsgewand begrüßte Sitzungspräsident Klaus Saedler gemeinsam mit seinen Mönchen vom Elferrat das Publikum. Musikalisch eingeläutet hatte die Sitzung Peter Pick am Keyboard – wie seit zehn Jahren.