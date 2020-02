Vortrag in Dormagen-Zons : Rundfunksäulen für die Propaganda im Dritten Reich

Zons Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss setzt seine Vortragsreihe „Geschichte im Gewölbekeller“ am 11. Februar fort.

Um 19 Uhr wird der ehemalige WDR-Mitarbeiter Hans Hauptstock aus Bonn zum Thema „Ein Bindeglied zwischen Führer, Partei und Volk: Die Rundfunksäule in Dormagen, ein Kommunikations- und Propagandainstrument in der NS-Zeit“ referieren. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Dormagen angeboten. Veranstaltungsort ist der Gewölbekeller unter der Nordhalle von Burg Friedestrom in Dormagen-Zons. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.