St.-Hubertus-Schützengesellschaft Zons : Erste Ergebnisse der Schießwoche

Zons Die ersten Ergebnisse der Zonser Schießwoche 2019 wurden bereits am Eröffnungstag ausgeschossen. Die alljährlich stattfindende Schießwoche wird von den Zonser Schützen der St.-Hubertus-Schützengesellschaft 1898 Zons an ihrem Schützenplatz am Herrenweg veranstaltet.

Sie geht noch bis Sonntag.

Königin der Königinnen 2019/20 ist Cornelia Mausbach (340. Schuss). Die Pfänder holten: Cornelia Mausbach (Kopf - 6. Schuss), Barbara Müller-Esser (Rechter Flügel - 9. Schuss), Silvia Müdder (Linker Flügel - 11. Schuss).