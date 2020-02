Umwelt : Ärger um gefällte Bäume in Dormagen-Mitte

Dormagen Die Stadt weist auf ihre Sicherungspflicht und kranke Bäume in ganz Dormagen hin.

Kurz vor dem Sturmtief Sabine wurden die Bäume auf dem Areal an der Ecke Nettergasse/Hardenbergstraße gefällt. Das stößt auf großen Ärger bei den Nachbarn, die für den Erhalt der Grünfläche in der Innenstadt gekämpft hatten. „Das tut mir in der Seele weh“, erklärt Frank Mucha traurig. „Und dabei sollten doch so viele Bäume wie möglich erhalten bleiben“, sagt er. Anfang Oktober 2018 hatte er mit rund 30 anderen Anwohnern friedlich für „die grüne Oase mitten in der Stadt“ gekämpft. Sie bemängelten vor allem, dass der Baumbestand verringert und das Stadtklima beeinträchtigt würde.

Eine Forstfirma wurde kurzfristig mit den notwendigen Baumfällungen beauftragt. Es betrifft unter anderem Bäume am Spielplatz Claudiusstraße in Hackenbroich, am Lärmschutzwall an der K 18, am Lärmschutzwall Am Weißen Stein in Stürzelberg, an den Windschutzanlagen in Straberg, an der Kleingartenanlage in Horrem und im „Beethovenquartier“. Zudem sind weitere einzelne Bäume im Stadtgebiet betroffen, so Laufer. Daher könne es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und eingeschränkter Nutzung von Wegen kommen. Soweit es an den Standorten möglich und sinnvoll ist, sollen neue Bäume gepflanzt werden.