Stadt-Schülerinitiative Dormagen : Jugendliche setzen Zeichen für Toleranz

Mit Musik, Wortbeiträgen und Aktionen setzte die Stadt-Schülerinitiative ein starkes Zeichen gegen Ausgrenzung: „Wir sind bunt“ hieß es am Freitagabend in der Jugendentrichtung „Die Rübe“. Foto: Andreas Woitschützke

Horrem Premiere im Jugendzentrum „Die Rübe“: Die gemeinsame Veranstaltung der Stadt-Schülerinitiative, der Stadt Dormagen und der Diakonie gegen Ausgrenzung und Diskriminierung lockte rund 150 Besucher an.

Bunte Luftballons auf dem gesamten Gelände, bunte Scheinwerfer, die die Bäume zum Strahlen brachten, und jede Menge bunte Besucher unterschiedlichster Kulturen – das Veranstaltungsmotto „Wir sind bunt – Dormagen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“ haben die Jugendlichen in jedem noch so kleinsten Detail aufgegriffen. Die Stadt- Schülerinitiative organisierte erstmals gemeinsam mit der Stadt Dormagen und der Diakonie des Rhein-Kreises Neuss eine Open-Air-Veranstaltung im Jugendzentrum „Die Rübe“. Bei sommerlichen Temperaturen lockte die Feier in Festivaloptik rund 150 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren an. Bis in die späten Abendstunden feierten sie die Vielfalt Dormagens.