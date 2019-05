Kinderfest und Feierstunde : SPD Dormagen feiert „100-Jähriges“

Dormagen Mit großem Kinderfest und Feierstunde: Ortsverein will Dormagener erreichen.

Dass der Ortsverein ein Familienfest zum runden Jubiläum ausgerichtet hat, freute auch Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD): „Das unterstreicht die Familienfreundlichkeit in Dormagen.“ Er verwies auf der Rathaus-Bühne ebenso wie am Sonntag in einer Feierstunde in der „Kulle“ auf die 100 wechselvollen Jahre: „Wir sollten nicht vergessen, dass viele Errungenschaften der Moderne auf die SPD zurückzuführen sind, wie Gleichberechtigung, Frauen-Wahlrecht, Arbeitshöchstgrenze und Pausen bei Beschäftigungen“, zählte Lierenfeld auf. In der Kulle, wo der Ortsverein alte Flyer, Plakate, Fotos und Artikel aufgehängt hatte, erinnerte Lierenfeld (32) auch an seine Anfänge 2004 bei den Jusos und der SPD: „Erfahrene nehmen junge Leute an die Hand – das zeichnet die SPD aus.“ Auch wenn die bundesweite Stimmung zurzeit nicht die beste sei, gelte es, in Dormagen gemeinsam anzupacken: „Es wird auf die Sozialdemokraten ankommen: An der Zukunft können wir gemeinschaftlich bauen.“ Die SPD Dormagen mache eine gute Arbeit, stellte Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller fest.