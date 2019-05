Musik aus Dormagen : Rocken für den guten Zweck

Die Band „WestArt“ war eine von sechs Gruppen, die am Samstag bei der 15. Auflage von „MaD“ am Schützenhaus auftrat. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Neun Stunden, sechs Bands, zahlreiche Besucher – auch die 15. Auflage des Festivals „Musik aus Dormagen“ erwies sich auf der Wiese am Dormagener Schützenhaus als voller Erfolg. Der Eintritt war wie immer frei.

So schnell verwandelt sich die Wiese am Schützenhaus Dormagen in ein lauschiges Festival-Gelände: Am Samstag fand die 15. Auflage des Traditions-Festivals „Musik aus Dormagen“ (MaD) statt und lockte zahlreiche musikbegeisterte Besucher an. Schon am frühen Nachmittag pilgerten Open-Air-Fans auf das Gelände, ließen sich mit einem kühlen Getränk auf den zahlreichen Bierbänken nieder und lauschten der Musik. Viele hielt es nicht lange auf ihren Plätzen, schon bald bildete sich eine stattliche Gruppe vor der Bühne, deren Mitglieder im Takt mitwippten, klatschten oder die Texte Wort für Wort mitsangen und einfach die Musik bei schönstem Wetter genossen.