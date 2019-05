Karneval in Dormagen : Vorverkaufsstart der „Ahl Dormagener Junge“ am 6.Juli

Dormagen (NGZ) Der Vorverkauf für Partys und Sitzungen der KG „Ahl Dormagener Junge“ beginnt bereits am Samstag, 6. Juli, in der Stoffboutique „Fadenlauf“, Kölner Straße 149. Erfahrungsgemäß heiß begehrt sind die besten Karten für die Mädchensitzung am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 17 Uhr im Schützenhaus, dieses Mal u.a. mit Kuhl un de Gäng, Domstürmer, De Frau Kühne, Räuber und Druckluft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen Tag darauf steht dort die Herrensitzung am Freitag, 14. Februar, ab 18 Uhr an, u. a. mit Domstürmer, Räuber, Wolfgang Trepper, Showtanzgruppe High Energy und Schlappkappe. Auch die Karten für die beiden Kinderkarnevalssitzungen am 15. und 16. Februar jeweils ab 15 Uhr im Schützenhaus gibt es ab 6. Juli bei „Fadenlauf“.

Für die beiden Partys an Altweiber und am Eintopfsamstag im Schützenhaus können sich Karten gesichert werden: Der Möhneball an Weiberfastnacht, 20. Februar 2020, ab 15 Uhr kostet sieben Euro, die After-Zoch-Party der KG ADJ mit den Lions am Samstag, 22. Februar 2020, nach dem Umzug zwölf Euro.