Schützen in Dormagen : Straberger feiern ihre Gottestracht mit Prozession

Straberger feiern ihre Gottestracht: Präses Johannes Kallarackal trägt die Monstranz bei der Prozession zum Ehrenmal. Foto: Georg Salzburg(salz)

Straberg Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft begeht ihr besonderes, kirchlich geprägtes Fest im Walddorf.

Wunderschönes Wetter begleitete die Gottestracht im Walddorf. Samstag und Sonntag war ein vielfältiges Programm für die im Rhein-Kreis Neuss einmalige Veranstaltung organisiert worden. Bei dem kirchlich geprägten Schützen-Wochenende der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg war ebenso Raum für Gedenken an die verstorbenen Kameraden wie für Freude mit den geehrten Schützenbrüdern. Das Regiment versammelte sich in St. Agatha zum Gottesdienst, bei dem Präses Pater Johannes Kallarackal vor Schützen in Uniformen sowie Dorfbewohnern und Gästen in festlicher Kleidung predigte. Er verband gekonnt schützenfestliche und kirchliche Elemente.

Im Anschluss folgte die Flaggenparade und die Prozession mit der Monstranz von der Kirchenpforte zum Ehrendenkmal. Mit dabei auch die Ehrengäste, darunter Bürgermeister Erik Lierenfeld, sein Stellvertreter Hans Sturm und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Die versammelte Schützengemeinschaft gedachte in Beisein ebenso vieler Gäste der gefallenen Schützenbrüder und Einwohner. Brudermeister Ullrich Baumer sprach dabei über Liebe und wie er den Text des Liedes zum Zapfenstreich „Ich bete an die Macht der Liebe“ verstehe. „Nächstenliebe ist eine Stütze des Schützenwesens. Und werden wir auch oft durch die Liebe verletzt, so ist es doch trotzdem das schönste, die Liebe im Herzen unserer Mitmenschen zu finden“, so der Brudermeister weiter. Während der Schützenkönig Markus Heide den Kranz am Ehrenmal niederlegte feuerte die Artillerie Straberg drei Salutschüsse ab. Nach dem Zapfenstreich, der mit der deutschen Nationalhymne beendet wurde, ehrten die Schützen ihr Schützenkönigspaar Markus und Anja Heide bei der Frühparade.

Im Hubertussaal wurden die Ehrengäste noch einmal förmlich begrüßt. Zahlreiche Ehrungen standen an. Dabei wurde auf eine Vielzahl von Schützenjubilaren angestoßen. Um 15 Uhr stand dann der große Festumzug durch das farbenfroh geschmückte Dorf an, der mit der anschließenden Parade den Abschluss des offiziellen Gottestrachtprogramms bildete. Allerdings luden die Jägerkapelle Straberg im Hubertussaal und die Kirmesbude davor noch ein, bis in die späten Abendstunden weiter zu feiern.