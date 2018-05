Dormagen: Gespinstmotte an der Krefelder Straße

Dormagen Der Schädling hat zwei Schneeballbäume befallen und total eingesponnen.

Der Anblick dürfte bei manchem eine leichte Gänsehaut erzeugen und erinnert ein wenig an eine Szene aus einem Gruselfilm: Zwei Bäume an der Krefelder Straße sind derzeit komplett von einem Gespinst ummantelt, das merkwürdig silbrig glänzt.

Handlungsbedarf wird an der Krefelder Straße seitens der Stadt derzeit nicht gesehen. In unmittelbarer Nähe der Schneeballbäume gebe es keine Gärten und auch sonst niemanden, der von den klebrigen Gespinsten beeinträchtigt werde; deshalb werde nicht an einen Rückschnitt oder gar an eine Beseitigung der Bäume gedacht, sagte Laufer.