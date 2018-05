Dormagen: Hier entsteht der Lernort Horrem

Dormagen Noch wird an den Einzelheiten gefeilt, von September 2019 an wird die Christoph-Rensing-Schule zwei Jahre lang umgebaut.

Gestern nahm der Schulausschuss die Änderung des Zeitablaufs zur Kenntnis, der im Eigenbetriebsausschuss beraten und im Stadtrat am 8. Mai beschlossen wurde: Die Arbeiten werden so entzerrt, dass nicht drei Schularten in der Umbauphase unter dem Dach des Schulgebäudes der Realschule am Sportpark untergebracht werden müssen. Das spart erhebliche Kosten, wie ausgeführt wurde: 138.350 Euro statt 850.900 Euro wird der spätere Umzug der Rensing-Schule kosten. Zunächst war von einem Beginn der Umbauarbeiten in diesem Oktober ausgegangen worden. Der um elf Monate nach hinten verlegte Beginn lässt nun nicht nur den letzten Jahrgang der Realschule, sondern auch die Klassen 5 bis 7 der Sekundarschule, die dort bis zum Ende des Umbaus ihrer Schule untergebracht sind, ohne Grundschulkinder lernen. Da die bis Sommer 2019 fertig umgebaute Sekundarschule ab Herbst 2019 nur noch teilweise auf die Ersatzräume zurückgreifen muss, entfällt die räumliche Trennung der beiden Schulen. Die Schulen hatten kreativ und kooperativ auf die Idee, drei Schulen unter einem Dach zu versammeln, reagiert, wie Beigeordnete Tanja Gaspers in der Beratungsvorlage für den Schulausschuss betont: "Gleichwohl stellt diese Variante für alle Beteiligten, zumindest für ein gemeinsames Betriebsjahr, eine erhebliche Belastung im parallelen Schulbetrieb dar, die nur mit viel Verständnis, Einschränkungen und Verzicht von allen Beteiligten mitgetragen wird."