Dormagen: Bei den "Ärm Söck" geht es ums Sparen

Dormagen Der Sparkästchen-Club trifft sich regelmäßig im Hubihof in Hackenbroich. Dabei geht es den Mitgliedern neben dem Geld zurücklegen auch um die Geselligkeit. Vom Ersparten werden Geschenke gekauft und Versicherungen bezahlt.

Neben Musik und Stimmengewirr sind im Hubihof an der Dorfstraße noch andere Geräusche zu hören - das Klappern von Würfeln und der Aufprall eines Bechers auf die Theke. An dieser sitzen einige Männer aus dem Ort, die sich regelmäßig bei einem Bier zum Knobeln verabreden. Wenn es dann ans Bezahlen geht, landet das Wechselgeld oft nicht im eigenen Portemonnaie, sondern in einem Kasten aus Metall, der an der Wand im Flur angebracht ist.