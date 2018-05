Dormagen: Schießwoche Zons: Haskamp siegt

Dormagen Traditionsveranstaltung der St.-Hubertus-Schützengesellschaft 1898.

Ludger Haskamp strahlte über das ganze Gesicht, als ihm der amtierende Schützenkönig in Zons, Marco Meuter, den Siegerblumenstrauß und einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro überreichte. Der ehemalige König Haskamp hatte wie zahlreiche andere Bewerber an der traditionellen Schießwoche in Zons auf dem Schießstand der St.-Hubertus-Schützengesellschaft 1898 Zons teilgenommen und war dabei Gesamtsieger geworden. Auch für Zweit- und Drittplatzierte gab es Preise: Uwe Dunklau erhielt einen Reisegutschein über 200 Euro, Christa Dappen wurde mit 150 Euro bedacht. Auf dem vierten Platz in der Endabrechnung landete Barbara Müller-Esser, Fünfte wurde Königin Hilde Ferber-Meuter.