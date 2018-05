Serie Die Zukunft Der Landwirtschaft: Produktivität und Artenvielfalt im Blick

Dormagen Auf dem Damianshof, der mit Bayers Landwirtschaftssparte kooperiert, finden uraltes Bauernwissen und moderne Technik zusammen.

Deelen Diesen ganz besonderen Bauernhof in der Rommerskirchener Börde nehmen viele Besuchergruppen unter die Lupe - auch aus dem Ausland. Ihre Reaktion ist immer identisch: Sie sind vom modernen Ackerbau überrascht, wenn nicht gar stark beeindruckt. Diese Leidenschaft, mit ganzem Herzen Landwirtschaft zu betreiben, diesen rücksichtsvollen Umgang mit dem Boden und die lange Liste betriebswirtschaftlicher und betriebstechnischer Notwendigkeiten erwarten viele nicht. Denn fest - und da kommt Betriebsleiter Bernd Olligs ohne Umschweife auf den Punkt - steckt in vielen Köpfen das Bild von allem Tun und Lassen auf dem Feld. Wir sind auf dem Damianshof, der als "Bayer ForwardFarm" die Produktivität mit der Artenvielfalt zu verbinden sucht.

Olligs will vorgefertigte Meinungen nicht auf sich beruhen lassen und korrigiert sachlich und ausgewogen. Das ist schon einmal ein sehr modernes Moment. Und in diese Richtung geht auch die technische Ausstattung, und sowohl schlagkräftig als auch bodenschonend sind die Anbaumethoden. "Die Basis von allem ist der Boden", steigt der Betriebsleiter ein und sieht für den bislang ungeahnte Gefahren. Weil die Klimaerwärmung Extremwetterlagen und Starkregen mit sich bringe, sei das wichtigste ackerbauliche Ziel in höchster Gefahr. Der Regen müsse dort versickern, wo er ankomme: "Wenn Wasser abfließt, läuft mein Geld vom Acker."

Auf dem Damianshof wird auch - bei vielen Kritikern "der" Stein des Anstoßes - organischer Dünger ausgebracht. Ohne Gülle läuft hier nichts, freilich mit dem Zusatz: mit Augenmaß, mit Bedacht und mit Überlegung. In Abständen von zwei bis drei Jahren wird auf dem in seiner Deckschicht Löss aufweisenden Boden gepflügt. Pflugverzicht hat sich auch hier als günstig für Mikroorganismen und Regenwürmer im Boden herausgestellt. Wird die Frage nach dem Pflanzenschutz vom Betriebsleiter als heikel empfunden? "Das ist für den optimalen Ertrag ein Muss", antwortet Olligs kühl, "egal, ob von Hand, mechanisch oder chemisch."

Der Eigner eines 100-Hektar-Betriebs bekennt sich ohne Wenn und Aber dazu, dass Kulturpflanzen allein auf dem Feld stehen sollten. Wildkräuter finden sich auf den Feldern des Damianshofs nur an den Stellen, wo er sie bewusst haben will. Das sind Blühstreifen und Uferrandstreifen. Was würde aus seiner Ernte, wenn Pilze und Schadinsekten freie Bahn hätten? Wie könnte der Bauer befriedigende Ernten einfahren, wenn Moosknopfkäfer, Rübenfliegen, Schwarze Bohnenlaus und virusübertragende Läuse sich an den Kulturen gütlich täten?