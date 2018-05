Stadt Willich: Gespinstmotte befällt Traubenkirschen

Stadt Willich Die Tiere machen sich derzeit über Bäume und Sträucher her, machen aber auch vor Zaunpfosten und Holzbänken nicht Halt. Schädlich sind sie laut Umweltschützern allerdings nicht.

Friedhelm und Helga Kamps, die in Schiefbahn am Schmithuysenweg wohnen, arbeiten gern in ihrem kleinen Nutz- und Ziergarten, haben auch angrenzend auf städtischem Besitz Sträucher angelegt und einige Bäume gepflanzt. Derzeit haben die Beiden an der "Gartenarbeit" aber nicht mehr so viel Freude. Denn direkt neben ihrem Grundstück steht ein etwa acht Meter hoher und 30 Jahre alter Traubenkirschbaum, ein Ziergewächs, in dem sich Millionen sogenannter Gespinstmotten eingenistet haben. Die Eheleute hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun, um die Raupen vom eigenen Haus zu vertreiben. Sie waren bereits an der Garage, am Zaun und sogar im Sandkasten der Enkelkinder.