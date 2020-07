Chempark Dormagen : Wassereinbruch am Tor 10 führt zu Einschränkungen

Dormagen Mit Einschränkungen müssen Besucher, aber auc die Monteure von Fremdfirmen rechnen, die den Zentralen Besucherempfang des Chemparks Dormagen am Tor 10 nutzen. Dort hat es einen Wasserschaden gegeben.

(ssc) Der Schaden an einem Heizungsrohr hat zu einem Wassereinbruch im Zentralen Besucherempfang und im Ausweisbüro des Chemparks Dormagen am Tor 10 geführt. Das bestätigte Timo Krupp, Sprecher des Chempark-Betreibers Currenta. Durch den Schaden konnte ein großer Teil des Gebäudes am Mittwoch nicht genutzt werden – und möglicherweise wird dies auch heute und in den nächsten Tagen so sein. Immerhin: Der Empfang der Besucher und der Shuttle-Service zu Terminen auf dem Chempark-Gelände sind provisorisch möglich. Aber: E-Mails an das Ausweisbüro können nur mit starker Verzögerung empfangen und bearbeitet werden, auch Anrufe im Ausweisbüro sind vorerst nicht möglich. Darüber hinaus sind Sanitärräume und der Wartebereich aktuell nicht benutzbar. Der Betrieb des Ausweisbüros musste eingestellt werden. Langzeit-Ausweise für Fremdfirmenmitarbeiter können bis auf Weiteres nicht ausgestellt werden. Verlängerungen können nur verzögert bearbeitet werden. Ebenfalls zu beachten: Die Ausgabe von Monteurs-Ausweisen mit maximal dreitägiger Gültigkeit erfolgt direkt am Tor. Grundsätzlich kann es zu Verzögerungen bei der Einfahrt an Tor 10 kommen.