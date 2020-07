Chempark Dormagen : Von der Schulbank auf den Chefsessel

Dormagen Zum sechsten Mal organisiert die Brancheninitiative ChemCologne den Schüler-Wettbewerb „Meine Position ist spitze!“ Zwei Dormagenerinnen gehören zu den Gewinnern.

Dormagen ist insgesamt vier Mal vertreten: Zwei Mal durch junge Leute, zwei Mal durch Unternehmen: Stella Nohr aus Dormagen wird für einen Tag Personalleiterin bei Yncoris in Hürth. Patrycja Kramek aus Dormagen übernimmt die Produktions- und Standortleitung bei Covestro in Krefeld. Der Neusser Markus Rolsing wird zeitlich begrenzt Produktionsleiter bei Covestro in Dormagen und Fernur Tekgül aus Köln wird Produktentwicklerin bei Lanxess in Dormagen.

In diesem Jahr ist bei der Durchführung Kreativität gefordert. „Es können aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht alle Aktionstage in den Sommerferien stattfinden. Wir bewerten regelmäßig die Situation neu und schauen, wann wir die Termine nachholen können“, sagt ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben. Das soll flexibel mit den Schülern und deren Schulen geklärt werden. Einige Aktionstage werden trotz der aktuellen Situation wie geplant durchgeführt. „Das hat mit den Anforderungen an die Spitzenposition zu tun. Problematisch wird es momentan vor allem bei den Tätigkeiten im Produktionsbetrieb, wo keine ‚externen Personen‘ zugelassen sind. Aktionstage, die davon nicht betroffen sind, können auch in den Sommerferien stattfinden“, so Wauben weiter. Das Auftakttreffen fand per Videokonferenz statt. Die 21 Kurzzeit-Führungskräfte konnten so erste Fragen zu Ihren Einsatztagen klären.