Mehrere Kilometer Stau : Mann bei Unfall auf der A57 lebensgefährlich verletzt

Dormagen Kurz vor Dormagen fuhr am Mittwochmorgen ein Pkw auf einen Lkw auf. Ein Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 unmittelbar vor der Ausfahrt Dormagen ist am Mittwochmorgen ein 30 Jahre alter Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Kölner Klinik gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Bergung wurde die Autobahn gesperrt, der Verkehr staute sich auf bis zu acht Kilometer in den Kölner Bereich zurück. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.