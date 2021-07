Im Gewerbehaus : Yogastudio öffnet in der Altstadt von Dinslaken

Yogastudio öffnet in der Altstadt von Dinslaken

Yogalehrerin Danica Dorawa, deren Studio sich im Gewerbehaus in der Dinslakener Altstadt befindet. Foto: Yogaloft Foto: Yogaloft

Dinslaken In den neuen Räumen im Gewerbehaus an der Duisburger Straße finden künftig pro Woche über 20 Kurse statt. Es sind auch Workshops geplant.

Dem Tag, dass sie ihr neues Yogastudio im Gewerbehaus in der Altstadt endlich eröffnen kann, hat Danica Dorawa lange entgegengefiebert. Im November des vergangenen Jahres verlegte sie das „Yogaloft Dinslaken“ nach sechs Jahren Studiobetrieb in Eppinghoven zur Duisburger Straße. Doch die Türen mussten vorerst geschlossen bleiben, denn in der Corona-Pandemie erlaubten die hohen Inzidenzwerte über rund sieben Monate keine Präsenzkurse.