Polizei sucht Zeugen : Einbrecher in Dinslaken aktiv

Die Einbrecher flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Eine Alarmanlage hat am Wochenende den Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft an der Neustraße vereitelt. Bei einem Einbruch in einen Baumarkt im Gewerbegebiet Mitte machte ein Fenstergitter den Tätern zu schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Neustraße haben Einbrecher am Wochenende vergeblich versucht, die Eingangstür eines Telekommunikationsgeschäft aufzuhebeln. Dadurch löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute.