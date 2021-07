Tischtennis : TVV-Frauen peilen Platz im Mittelfeld an

Jutta König (l.) und Marion Schmidt wollen mit dem TV Voerde einen Mittelfeldplatz in der NRW-Liga erreichen. Foto: Heiko Kempken

Niederrhein Die Tischtennis-Spielerinnen aus Voerde wissen um die starke Konkurrenz in der NRW-Liga. Verbandsligist GW Flüren wird derweil von Beginn an gegen den Abstieg kämpfen. Landesligist TV Bruckhausen muss künftig auf einen wichtigen Akteur verzichten.

Von Bernd Vennemann

Die Saison beginnt zwar erst am ersten Wochenende im September. Doch bereits jetzt darf bei den Tischtennis-Teams der Region spekuliert werden, denn zumindest auf Verbands- und Bezirksebene sind die Aufstellungen für die bis Beginn Dezember laufende erste Serie bereits veröffentlicht. Überraschungen blieben aus, zumal sich die Wechsel einzelner Spieler nach der zuletzt abgebrochenen Spielzeit in überschaubaren Grenzen hielten.

Für Jutta König vom NRW-Ligisten TV Voerde hat sich in ihrer Einschätzung zu den Chancen ihres Teams nichts geändert. „Wir setzen uns einen gesicherten Mittelplatz als Ziel, denn einige Mannschaften unserer Gruppe sind zumindest von der Besetzung her kaum zu schlagen“, sagt sie. Dazu zählt die seit Jahren zuverlässige Spitzenspielerin des TVV den TTC Bärbroich, der gleich zum Saisonauftakt am 4. September nach Voerde kommt, die zweite Mannschaft von PSV Borussia Düsseldorf sowie die „Dritte von WRW Kleve. Die Voerderinnen gehen mit Jutta König, Marion Schmidt, Iris Herrmann und Martina Urban auf Punktejagd. Doch auch Heike Luckmann, die Nummer eins der Reserve wird regelmäßig zum Einsatz kommen.

Wolfgang Gerth vom Verbandsligisten GW Flüren weiß ganz genau, dass er mit seinen Mannschaftskameraden vom ersten Spieltag an – Flüren ist bei TTV DJK Altenessen zu Gast – gegen den Abstieg kämpfen wird. Zusammen mit Leon Becks, Thomas Christians, Oliver Seibert, Torsten Lantermann und Oliver Tiedmann will die Flürener Nummer eins sich akribisch auf die Spiele vorbereiten. „Einige von uns hatten in der letzten Saison ein paar Defizite, die wir hoffentlich bis zum September aufholen können“, sagt Gerth.

Kein Zuckerschlecken wird die kommende Spielzeit für die drei Mannschaften in der Landesliga. „Schaut man sich die Aufstellungen an, dann muss unser Ziel einfach nur der Klassenerhalt sein“, hat Philip van Staa vom MTV Rheinwacht Dinslaken großen Respekt vor Mannschaften wie PSV Oberhausen II, SC Buschhausen II, Rhenania Kleve, TSSV Bottrop oder TuS Rheinberg II. Und das, obwohl der MTV mit dem Ex-Voerder Jens Baumgartner eine neue Nummer eins hat. Hinter dem rangieren Markus Rach, van Staa, Niklas Hülskamp, Daniel Naves und Gerd Joschko. Zum Auftakt geht es in eigener Halle gegen den TTV Rees-Groin II.

Etwas überraschend fehlt im Team des TV Bruckhausen mit Matthias Durczak ein wichtiger Akteur, der aufgrund beruflicher Überlastung künftig im zweiten Team spielen will, aber wegen eines Sperrvermerks nicht in der „Ersten“ eingesetzt werden kann. So befinden sich Michael Kucharski, Bernd Zak, Markus Heuckeroth, Frank Schupp, Thomas Zak, Thomas Rogon und Tobias Zak am ersten Spieltag bei DJK Rhenania Kleve schon in der Außenseiterrolle.

Aus der wird auch der Weseler TV, der in den beiden vergangenen Jahren immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen hatte, kaum herauskommen. Das weiß Gordon Thiel, der trotzdem gelassen in die Saison geht. „Wir haben ja nichts zu verlieren“, sagt er, bevor es Anfang September zusammen mit Veit Grüttgen, Ralph Benning, Mathias Frensch, Stefan Rademacher, Tobias Benning und Michael Schwarz zum SC Buschhausen II geht.

Sowohl die zweite Mannschaft des TV Voerde als auch GW Flüren wollen bei den Damen in der Bezirksliga wieder einen Mittelplatz. Voerde spielt mit Heike Luckmann, Sandra Tekolf, Marion Brandt, Marlies Schwinem, Kerstin Hauer und Birgit Werberger. Flüren bietet Sabin Lipp, Pia Ilagan, Maria Schreier, Mareike Kwoka, Martina Kiehle, Sabine Kaiser, Sandra Mavrokefalidis und Claudia Hüntelmann auf.

Eine interessante Saison erwartet die drei hiesigen Bezirksligisten. Sowohl der SV Schermbeck mit Neuzugang Andrè Steinkamp (weiterhin im Team: Sebastian Kemmesies, Dirk Zagorski, Ralf Kunter, Adrian Chadi, Sven Elrich, Lukas Seland) als auch der TV Mehrhoog mit dem zurückgekehrten Thomas Hasenwinkel (mit Carsten Heisterkamp, Marco Diederichs, Mario Tenbrock-Ingenhorst, Matthias Pumpe, Rene Weigang) wollen um den Aufstieg mitspielen. Das gilt weniger für den TV Voerde (Alexander Bergmann, Ralf Merk, Tobias Hofrichter, Aron Lohmann, Karim Heni, Torsten Schmidt, Marco Achten), der sich nach drei Abgängen freiwillig aus der Landesliga zurückgezogen hat und sich erst einmal finden muss.

In der Bezirksklasse, Gruppe 1 spielen SV Blau-Weiß Dingden mit Jan Hörnemann, Kay Joosten, Ulrich Nienhaus, Bernhard Lechtenberg, Lars Hörnemann, Christian Tidden, Kai Lüttgen und Bernhard Wanders sowie der TV Mehrhoog II mit Volker Klaczynski, Dirk Wolbring, Daniel Schumann, Winfried Terhorst, Thomas Brentrup, Andre Tenbrock-Ingenhorst und Rainer Anschlag.