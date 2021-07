In der Nähe des Volksparks : Spaziergänger finden Königspython an Fußweg in Dinslaken

Zwei junge Königspythons, hier ein Archivbild aus dem Terrazoo in Rheinberg (Symbolbild). Die dunklere Schlange trägt die „natürliche“ Färbung, die Schlange links ist eine spezielle Züchtung. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Dinslaken In der Nähe des Volksparks in Dinslaken haben Passanten eine exotische Würgeschlange gefunden: einen Königspython. Es gibt Hinweise dafür, dass jemand das Tier an dieser Stelle ausgesetzt hat.

Spaziergänger haben am Samstagnachmittag an einem Fußweg zum Volkspark in Dinslaken einen Königspython entdeckt. Es handelte sich um ein recht junges Tier von etwa 60 Zentimetern Körperlänge, das in sich verschlungen und mehr oder weniger reglos am Wegesrand lag – und dort eindeutig nicht hingehörte.

Die Spaziergänger riefen gegen 15.17 Uhr die Polizei, die wiederum die Dinslakener Feuerwehr verständigte. Diese konnte die Situation souverän handhaben. „Da wir zufällig einen Kollegen im Dienst hatten, der selbst mal eine Schlage hatte, konnte der sie mit einem geübten Griff einfangen“, erklärt Sprecher Andreas Jühlke. Wobei „einfangen“ nicht das richtige Wort ist: „Die hatte sich wohl so richtig eingekringelt“, schildert Jühlke die Situation. Das Tier habe sich offenbar in der Phase der Häutung befunden.

Der fachkundige Feuerwehrkollege vermute daher, „dass die jemand genau so da hingelegt hat“. Denn während dieser Phase der Häutung könnten Schlangen sich kaum bewegen, die Augen seien blind – es dauere Tage, bis das abgeschlossen sei.

Der Feuerwehrmann habe das exotische Reptil jedenfalls mit dicken Tierfanghandschuhen vorsichtig aufgehoben und behutsam in einen Pappkarton verfrachtet, „und die Polizei hat das Paket entgegengenommen“.

Die Polizei hatte sich bereits im Vorfeld mit dem Terrazoo in Rheinberg in Verbindung gesetzt – zunächst, um zu bestimmen, mit was für einer Schlangenart man es da eigentlich zu tun hatte. Nachdem der junge Python sicher eingesammelt war, wollten die Beamten ihn zum Terrazoo bringen. „Der Schlange ist nichts passiert, den Leuten ist nichts passiert, und jetzt ist sie in guter Obhut“, resümiert Andreas Jühlke.

Königspythons sind ungiftige Würgeschlangen. Sie werden im Allgemeinen bis zu etwa 1,30 Meter lang und gehören damit zu den kleineren Vertretern ihrer Gattung. Sie gelten darum als relativ häufig und beliebt bei Schlangen-Haltern.