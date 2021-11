Familie und Gesundheit in Mettmann : EVK legt Programme für Elternschule neu auf

Mettmann Für Anfang 2022 liegt das Kursprogramm für die zum EVK Mettmann gehörende Elternschule und das Gesundheitsinstitut vor. Präsenzkurse werden nach derzeit geltenden Corona-Bedingungen angeboten. Onlineangebote gibt es ebenfalls.

Fit, schlank und gesund macht sportliche Ertüchtigung, außerdem wird die Kreativität gefördert und wer einen Sportkursus besucht, lernt neue Leute kennen, mit denen sich von Begegnung zu Begegnung der Kontakt vertieft und so das soziale Netzwerk gestärkt wird. Das Institut für Gesundheitsförderung, kurz IfG, am EVK Mettmann hat sich genau diesen Aspekten verschrieben. Seit mehr als 20 Jahren existiert es und präsentiert nun inmitten der Pandemie sein aktuelles Programm.

Das Institut für Gesundheitsförderung (IfG) und die Elternschule des Evangelischen Krankenhauses in Mettmann haben nun jeweils ein druckfrisches Programmheft für die erste Jahreshälfte 2022 veröffentlicht. Während bei den Kursangeboten des IfG die Themen Prävention, Gesundheit und Rehabilitation für Körper, Geist und Seele im Fokus stehen, setzt das Programm der Elternschule auf eine gute Betreuung der werdenden Eltern und Familie ab der Schwangerschaft – in enger Verzahnung mit der Geburtshilfe des Krankenhauses.

Auch in diesem Jahr ist die Auswahl an Angeboten für Jedermann umfassend, dazu zählt Altbewährtes wie Yoga. Diese Bewegungsform zwischen Entspannung, Meditation und Körperbewusstsein anzubieten sei jetzt so wichtig, weil Yoga „auch helfen kann, eine gute innere Balance zu finden“, wie Institutsleiterin Johanna Klugstedt weiß. Bedingt durch die Pandemie mit ihren Einschränkungen „leiden viele Leute zunehmend an Verspannungen“, das breite Spektrum der Yoga-Übungen als Heilkraft für Körper und Geist wird von vielen als wohltuend empfunden.