Ende Juli, Anfang August fertig : Fassade des Rathauses Dinslaken wird saniert

Am Dinslakener Rathaus finden Sanierungsarbeiten an der Putzfassade statt. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Arbeiten finden am Gebäudetrakt im Bereich der Kutscherstube statt. Das historische Bauwerk steht seit 1984 unter Denkmalschutz.

Seit Mitte Juni ist der Gebäudetrakt des Rathauses, in dem sich die Kutscherstube befindet, eingerüstet. Denn die Putzfassade muss in diesem Bereich oberhalb des Mauerwerkes saniert werden, im links angrenzenden Gebäudeteil reicht die verputzte Fassade bis zum Boden. Zudem sind Malerarbeiten notwendig. „Dazu gibt auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis“, so Stadtsprecher Marcel Sturm. Diese spezielle Genehmigung ist erforderlich, da das historische Bauwerk unter Denkmalschutz steht.