Voerde: Im KaDeDi gibt es es ein Café Kömmchen

Neuer Anlaufpunkt an der Kronprinzenstraße 1 in Voerde : Im Kaufhaus der Diakonie gibt es jetzt ein „Café Kömmchen“

Blick in die Beratungsstelle der Diakonie in Voerde Foto: Ruth Levin

Voerde Die Eröffnung des Kaufhauses der Diakonie in Voerde macht es möglich: Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Dinslaken, das seine fünf Standorte bisher ausschließlich in Dinslaken hatte, ist nun auch in Voerde vertreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der neu eröffneten Filiale des Kaufhauses der Diakonie an der Kronprinzenstr. 1 in Voerde gibt es auch einen Beratungsraum, in dem die Diakonie ihr neues „Café Kömmchen“ eingerichtet hat, einen Ableger des großen, schon seit Jahren etablierten Café Komm in Dinslaken (Bahnhofsplatz 4-6). Acht verschiedene Beratungsangebote sind im neuen „Café Kömmchen“ erreichbar. Ratsuchende finden dort an verschiedenen Tagen jeweils für zwei Stunden professionelle Fachkräfte aus den diversen Beratungsstellen der Diakonie vor.

Das Spektrum reicht von der Sozialen Beratung (montags 9.30 bis 11.30 Uhr) über die Arbeitslosenberatung (dienstags 9.30 bis 11.30 Uhr), die Seniorenberatung (dienstags 11.30 bis 13.30 Uhr), die Drogenberatung (mittwochs 14 bis 16 Uhr), die Schuldnerberatung (mittwochs 9.30 bis 11.30 Uhr), die Schwangerenberatung (donnerstags 9.30 bis 11.30 Uhr), die Flüchtlingsberatung (freitags 9.30 bis 11.30 Uhr) bis zur Pflegeberatung (freitags 14 bis 15 Uhr).