Dinslaken: Elektrobefischung am Ententeich

Dinslaken Im Ententeich am Dinslakener Rathaus wimmelt es wieder einmal nur so von Fischen. Insbesondere die vielen Goldfische sind nicht zu übersehen.

Am Mittwoch, 24. Oktober, werden die Tiere ab 9 Uhr durch eine Elektrobefischung auf schonende Weise und ohne dass sie zu Schaden kommen aus dem Ententeich herausgeholt und von einer Firma in geeignete Gewässer umgesetzt. Bürger haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich kostenlos Fische für die artgerechte Haltung zu Hause mitzunehmen. Wichtig ist, entsprechend geeignete Transportbehälter mitzubringen.