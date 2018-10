Trecker geht in Flammen auf

Feuer in Voerde

Kurz nach 12 Uhr ging der Trecker in Flammen auf. Foto: RP/gaa

Voerde Mit dem Schrecken davongekommen ist am Donnerstagmittag ein Landwirt, als er mit seinem Traktor Getreide für das nächste Jahr säen wollte.

Kurz nach 12 Uhr ging der Trecker auf dem Feld am Stegerweg aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen auf, die Rauchentwicklung war in weiten Teilen Voerdes zu sehen. Die alarmierte Feuerwehr löschte mit mehreren Einsatzwagen den Brand.