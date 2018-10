Voerder verlässt nach Stichverletzungen Krankenhaus

Vorfall am Tenderingssee

Die Polizei sucht wegen des Vorfalls am Freitagmorgen nach Zeugen. Foto: Michael Scholten

Voerde/Hünxe Der Voerder, der Freitagmorgen mit Stichverletzungen im Oberkörper in seinem Auto in der Nähe des Tenderingssees gefunden wurde, hat das Krankenhaus wieder verlassen. Wie Polizeisprecherin Andrea Margraf auf Anfrage mitteilte, geht es dem 36-Jährigen gut.

Die Polizei ermittelt wegen eines Aggressionsdeliktes im Straßenverkehr. Am Freitag sprachen die Beamten zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt, stuften die Ermittlungen dann auf eine gefährliche Körperverletzung herunter. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Margraf berichtete, dass der Voerder selbst den Notruf betätigt hat. Zuvor habe es erst eine verbale Auseinandersetzung mit zwei Verkehrsteilnehmern gegeben, dann sei es zu einem Gerangel gekommen. Zurück im Auto soll der Voerder dann festgestellt haben, dass er blutet. „Er wollte die Personen des anderen Autos zur Rede stellen, weil der Fahrer ihn geschnitten haben soll. Er kann aber die beiden Personen aus dem anderen Auto nicht beschreiben und ist sich auch nicht mehr sicher, ob es ein Borkener Kennzeichen gewesen ist“, sagte Margraf.

Der Vorfall ereignete sich Freitag auf der Straße An den Höfen. An der Einmündung zum Schwarzen Weg fanden ihn die alarmierten Rettungskräfte verletzt in seinem Auto. Zur Spurensicherung hatte die Polizei den Bereich Schwarzer Weg/Dinslakener Straße, Tenderingsweg/Bruchstraße und Tenderingsweg/Hindenburg Straße bis zum Mittag gesperrt.