Dinslaken: Kreissynode des evangelischen Kirchenkreis

Dinslaken Beim Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken ist einiges in Bewegung. Superintendent kritisierte politischen Populismus.

Wie viel beim Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken derzeit in Bewegung ist, zeigte schon der Eröffnungsgottesdienst der Kreissynode in der Kirche in Walsum-Aldenrade: Er wurde nicht von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer gehalten, sondern von den Prädikanten, also den ordinierten Laienpredigerinnen und -predigern, die in den verschiedenen Gemeinden ihren Dienst tun. Angesichts rückläufiger Zahlen im Pfarrdienst war diese Akzentsetzung der Synode ein kleiner Blick in die Zukunft.