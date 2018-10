Dinslaken: Bochumer mit Sektflasche auf den Kopf geschlagen

Dinslaken Raub und Körperverletzung am vergangenen Samstag: Gegen 5.25 Uhr hielt sich ein 24-jähriger Bochumer im Bereich Karlstraße/Thyssenstraße auf. Nach einer Unterhaltung mit einem Unbekannten stahl dieser dem Mann Geld.

Als der Bochumer das Geld zurückforderte, schlug der Unbekannte ihm mit einer Sektflasche auf den Kopf und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Thyssenstraße. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll 1,75 Zentimeter groß sein, hat sehr kurze, blonde Haare, einen leichten Drei-Tage-Bart sowie eine schlanke bis dünne Figur. Der Mann flüchtete auf einem auffälligen alten Fahrrad mit Korb am Lenker, circa 24 bis 26 Zoll Reifen. Hinweise an die Polizei 02064 6220.