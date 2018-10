Schwache Leistung reicht dem MTV Rheinwacht Dinslaken

DInslaken/Köln Der Handball-Regionalligist setzt sich auch ohne Kreisläufer Dennis Backhaus beim TV Jahn Köln-Wahn mit 31:27 (16:15) durch und rangiert punktgleich mit Spitzenreiter TSV Bonn auf dem zweiten Tabellenplatz.

„Das war sicherlich nicht schön anzusehen“, sagte auch Trainer Harald Jakobs später und fügte hinzu: „Es ist einfach schöner mit einem Sieg in die nun zweiwöchige Pause zu gehen.“ Die Lücken in der Abwehr, die vielen technischen Fehler und das fahrlässige Herschenken einer klaren Führung – 11:6 nach einer Viertelstunde – sind sicherlich nicht nur mit dem Fehlen von Kreisläufer Dennis Backhaus zu erklären.

Der hinterließ zwar eine erhebliche Lücke in der Abwehr, doch besonders im Angriff wurde er durch Christoph Enders eins-zu-eins ersetzt. Enders hatte am Kreis mit seinen sieben Toren eine hundertprozentige Ausbeute und stand auch in der Deckung seinen Mann. Kritisch meinte er aber auch hinterher: „In der Abwehr mussten wir uns ohne Dennis erst einmal finden.“

Das galt übrigens auch für den in der Mitte eingesetzten Fabian Gorris, der überhaupt nicht traf und selbst völlig freie Würfe ausließ. Doch gerade er war es, der in der Schlussphase alle Nervosität abstreifte und seine Mannschaft mit zwei ganz wichtigen Treffern auf die Siegerstraße führte.

„Vorne haben wir zu viele Chancen ausgelassen, während in der Abwehr zunächst die Abstimmung fehlte“, sagte Harald Jakobs, der alles andere als zufrieden mit seinen Mannschaftsteilen war. Doch der Coach lobte auch die Einstellung seiner Spieler, die sich selbst von sechs, zum Teil völlig überzogenen Hinausstellungen, nicht beeindrucken ließen und selbst in Unterzahl zu Toren kamen. „Zudem hat Jonas Höffner am Schluss der Abwehr die Stabilität verliehen, die wir gebraucht haben“, lobte Jakobs seinen Halbrechten, der in den Schlussminuten zwar noch zwei Chancen versiebte, es aber doch auf fünf Treffer brachte.