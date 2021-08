Schwimmen in Dinslaken : Lieferengpässe bremsen Ausbau des Dinamare

Dinslaken Bei der Dinslakener Bäder GmbH geht man nun von einer Eröffnung des neuen Sportbeckens und des Kursbeckens im Oktober aus. Wenn es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt.

Mit dem Ende der Sommerferien in NRW endet am 17. August auch die schul- und vereinssportfreie Zeit im Dinamare. Ab Mittwoch, 18. August, nehmen die Schwimmsportvereine nach der langen, coronabedingten Pause im Mehrschwimmbecken ihr Training auf und verbessern Schüler wieder im Lehrschwimmbecken ihre Schwimmfähigkeiten. Das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße wird am 23. August für Kurse und Unterricht geöffnet.