Neues Projekt in Lohberg : Vielfältiges Leben im Alter ermöglichen

Dinslaken Die zunehmende Vereinsamung der Menschen ist ein gesellschaftliches Problem. Davon betroffen sind auch viele Senioren. Die Caritas bietet speziell dieser Gruppe ein neues Beratungs- und Begleitungsangebot im Don-Bosco-Haus.

Die Gefahr, im Alter zu vereinsamen, ist groß. Beispielsweise wenn die eigene Mobilität eingeschränkt ist, Familienangehörige weiter weg wohnen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es bei der Caritas in Dinslaken das neue Beratungs- und Begleitungsangebot „Vielfältiges Leben im Alter“, das vom Land Nordrhein-Westfalen finanziell gefördert wird. Anlaufstelle ist das Don-Bosco-Haus an der Lohbergstraße 69. Als Ansprechspartner steht dort Lukas Henzler zur Verfügung. Der 23-jährige Dinslakener, der Sozialarbeit studiert hat, freut sich auf seine neue Aufgabe. Er will nun auf das Projekt aufmerksam machen und dafür sorgen, dass es bekannt wird.

Bei dem neuen Angebot des Caritasverbandes in Dinslaken geht es um Kontakt und Austausch, Information, Beratung sowie Begleitung, aber auch um Teilhabe und Freizeitangebote. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Dinslaken. „Viele Menschen fühlen sich im Alter oft allein gelassen und haben deshalb den Wunsch nach einem Ansprechpartner“, weiß Holger Mrosek, der in der Dinslakener Stadtverwaltung den Geschäftsbereich Jugend und Soziales leitet, zu berichten. Man dürfe die Senioren nicht allein lassen. Deshalb betont Mrosek die Bedeutung der aufsuchenden Altenarbeit. Er hat zudem den Eindruck gewonnen, dass in Lohberg die Einsamkeit von Menschen mit Migrationshintergrund steigt.

Das Projekt der Caritas wird durch das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gefördert, das die Personalkosten (30 Stunden pro Woche) trägt und dem Wohlfahrtverband eine Pauschale zu den Sach- und Raumkosten gewährt. Mit dem Beratungs- und Begleitungsangebot in Dinslaken, das in Lohberg verortet ist, startete der Verband am 1. August. Vorgesehen ist, dass regelmäßig eine Sprechstunde im Alfred-Delp-Haus der Caritas am Baßfeldshof stattfindet. Auch hier sollen die Menschen angesprochen und ihnen Wege aus der zunehmenden Einsamkeit im Alter aufgezeigt werden. Zielgruppe sind Menschen im Alter von 60 plus. In Wesel-Büderich sowie in Voerde läuft das Projekt „Vielfältiges Leben im Alter“ bereits.