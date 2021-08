Buchautor mit starker Webpräsenz : Dinslakener führt durch seine Stadt

Lothar Herbst hat auch eine Dinslaken-Seite erstellt, die speziell für Kinder gedacht ist. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Auch wenn Lothar Herbst seit Februar vergangenen Jahres in Rente ist, so kennt der 65-Jährige keine Langweile. Er schreibt Bücher, gestaltet Internetseiten, engagiert sich in der Unabhängigen Bürgervertretung und gehört dem Rat an.