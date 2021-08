Kino in Dinslaken : Lichtburg-Center startet Spendenaktion für Flutopfer

Kino in Dinslaken

Dinslaken Im Lichtburg-Center gibt es am kommneden Samstag nicht nur Kino und Popcorn. Es gibt auch eine Tombola und eine Spenden-Aktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe.

Eine Spenden-Aktion mit Tombola für die Hochwasser-Opfer startet das Lichtburg-Center in Dinslaken am Samstag, 7. August, um 11 Uhr. Das Kino zeigt den aktuellen Jugendfilm „Ostwind - Der große Orkan“. Die gesamten Einnahmen aus dem Ticket- und Los-Verkauf, sowie aus dem Popcorn- und Nachos-Verkauf während der Vorstellung wird an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe für die Hochwasseropfer gespendet.