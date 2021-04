Unbekannter unten ohne : Nackter Mann erschreckt Frauen am Rotbachwanderweg in Hiesfeld

Nackter Mann erschreckt Frauen am Rotbachwanderweg in Hiesfeld

In der Nähe des Rotbachsees bekamen es zwei Frauen mit einem Exhibitionisten zu tun. Foto: Lippeverband/Jörg Saborowwski/Lippeverband

Dinslaken Eine 21 Jahre alte Frau aus Duisburg und eine 23-Jährige Essenerin haben am Rotbachwanderwanderweg einen Exhibitionisten in die Flucht geschlagen.

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr zwei Frauen gezeigt, die auf dem Rotbachwanderweg in Hiesfeld unterwegs waren. Eine 21-jährige Duisburgerin und eine 23 Jahre alte Frau aus Essen befanden sich – vom Rotbachsee kommend – etwa 600 Meter vor der Autobahnbrücke, als sie plötzlich auf der anderen Seite des Rotbachs im Wald einen Unbekannten entdeckten. Der Mann war unten herum nackt. Als die Frauen begannen, den Mann zu fotografieren, rannte er in Richtung Dickerstraße davon.