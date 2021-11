Täterin auf der Flucht : 81-Jährige im Dortmunder Hauptbahnhof brutal attackiert

Dortmund Nach einer brutalen Attacke auf eine 81 Jahre alte Reisende auf dem Dortmunder Hauptbahnhof ist die Täterin flüchtig. Sie habe die auf dem Bahnsteig 8 auf einer Bank sitzende Seniorin am Samstag ganz plötzlich geohrfeigt. Dann habe sie drei Mal auf die alte Dame eingetreten.

Das berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag.Vor Ort halfen Reisende der Attackierten, konnten die Unbekannte aber nicht an der Flucht hindern. Die 81-Jährige gab an, sich den Angriff nicht erklären zu können. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte sie ab. Die wegen Körperverletzung gesuchte Unbekannte trug eine schwarze Jacke und hatte schwarze Haare.