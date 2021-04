Nach Brand in 2019 : Neues Gradierwerk im Revierpark Mattlerbusch in Duisburg ist fertiggestellt

Duisburg Im Februar 2020 begann der Neubau des Gradierwerks Mattlerbusch, welches 2015 durch einen Sturm beschädigt und im Sommer 2019 durch ein Feuer praktisch gänzlich zerstört wurde. Was die neue Konstruktion zu bieten hat.

Bereits seit Ende des letzten Jahres konnte zu bestimmten Zeiten salzhaltige Luft rund um das imposante Bauwerk, welches nun mit einem Dach zum Schutz der Holzkonstruktion versehen wurde, geatmet werden. Ein übergangsweise installiertes Pumpensystem, welches manuell in den Vormittagsstunden betrieben wurde, ließ das solehaltige Wasser an der Reisigwand hinabträufeln.

Jetzt sind aber auch Sanitär- und Elektroinstallationen abgeschlossen, so dass das Gradierwerk nicht mehr von Hand betrieben wird, sondern Tag und Nacht durchläuft und so auch am Nachmittag und an den Wochenenden salzhaltige Luft genossen werden kann. Die restlichen Arbeiten im Versorgungsschacht sind beendet und alle Bauzäune abgebaut.