Nach Rückstand : DFB-Frauen gewinnen Klassiker gegen Norwegen

Wiesbaden Die deutschen Fußballerinnen haben im Prestigeduell mit Norwegen ihren Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Gegen Norwegen setzte sich die junge Auswahl nach frühem Rückstand verdient mit 3:1durch und knüpfte an den starken Auftritt drei Tage zuvor gegen Australien an,

In Wiesbaden erzielte Guro Reiten (4.) die Führung der Gäste, die vor Anpfiff mit dem Schriftzug "Human Rights" auf den Handflächen ein Zeichen setzten. Laura Freigang (8.), Linda Dallmann (17.) und Paulina Krumbiegel (62.) drehten das Duell der Ex-Weltmeister zugunsten des spielfreudigen DFB-Teams, das im Test 15 Monate vor der EM in England wie erhofft mehr gefordert wurde.

Personell veränderte Voss-Tecklenburg ihr Team auf vier Positionen. So rückte Alexandra Popp nach einer Unterschenkelprellung in die Startelf, im Tor durfte Ann-Katrin Berger anstelle der etatmäßigen Nummer eins Merle Frohms beginnen. Zudem kamen Dallmann und Freigang neu in die Anfangsformation, nur die defensive Viererkette blieb unverändert.