Aus den griechischen Lagern : Dinslaken will jetzt geflüchtete Kinder aufnehmen

In den Flüchtlingslagern wie in Moria auf Lesbos herrschen schreckliche Zustände. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Die Stadt Dinslaken ist bereit, ab sofort zusätzlich fünf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den Aufnahmelagern in der östlichen Ägäis aufzunehmen. Den entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss haben die Fraktionsvorsitzenden am Freitag in einem Gespräch mit Bürgermeister Michael Heidinger nachdrücklich und einvernehmlich bekräftigt. In der vergangenen Woche war auf Beschluss der Bundesregierung bereits eine Gruppe von 47 Kindern und Jugendlichen nach Deutschland eingeflogen worden.