Klever Straße : Pfalzdorfer Eltern lassen nicht locker

Einige Gocher führten eine eigene Verkehrszählung durch. Foto: Weyers

Goch-Pfalzdorf Eltern, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg sorgen, bieten Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden einen Vor-Ort-Termin an.

Die Voraussetzung für eine Verkehrszählung hätten nicht schlechter sein können: Viele Menschen in Corona-Quarantäne, mieses Wetter. Dennoch haben sich zehn Eltern, Anwohner und Vertreter der CDU aus Pfalzdorf an drei Tagen an die Klever Straße gestellt und die querenden Radfahrer und Fußgänger gezählt.

Ihr Ergebnis: An der Klever Straße, Höhe Waterkuhlstraße, querten insgesamt 229 Fußgänger und 134 Radfahrer die Straße. An der Klever Straße, Höhe Reuterstraße/ehemals Tön am Berg, waren es sogar 203 Fußgänger und 488 Radfahrer. Das macht im Schnitt 76 Fußgänger und 44 Radfahrer beziehungsweise 67 Fußgänger und 162 Radfahrer während der drei Zeitfenster. Gemessen wurde am 7., 8. und 9. Februar jeweils von 7 bis 9 Uhr, von 12 bis 14.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr. Das Ergebnis dieser Verkehrszählung weicht stark von den Messungen der Stadt Goch ab. Grund für die Pfalzdorfer, nochmal nachzuhaken beim Thema Sicherheit an der Klever Straße.

Bekanntlich hatte die Stadt im Frühjahr und Herbst 2020 gezählt; Bürgermeister Ulrich Knickrehm (BfG) hatte daraufhin im November 2021 einen einstimmigen Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 3. März 2020 zu beanstanden, der im Einmündungsbereich der Waterkuhlstraße eine Querungshilfe und eine Fußgänger-Bedarfsampel vorgesehen hatte. In der Niederschrift des Bauausschusses vom 23. November 2021 ist allerdings nachzulesen, dass die Beanstandung lediglich die Ampel betrifft. Katharina Pleines, die Vorsitzende der CDU Pfalzdorf, ist als Kind an dieser Stelle selbst angefahren und schwer verletzt worden. Sie will, dass sich etwas ändert. Sie bezweifelt nicht nur die Zahlen, sie findet auch, dass die Querungshilfe falsch positioniert ist.

Darin unterstützt sie Ludger Weyers, dem beim Zählen auffiel: „Die vorhandene Querungshilfe wird so gut wie gar nicht von Radfahrern genutzt.“ Er macht zudem darauf aufmerksam, dass die Querung Reuterstraße/Tön am Berg vor allem von Kindern genutzt wird, die zu den weiterführenden Schulen nach Goch müssen. Viele queren die Klever Straße in Höhe Waterkuhlstraße, um zur Grundschule zu laufen. Mitstreiter Dominik Huißmann sei zweimal beim Bürgermeister gewesen, geholfen habe es nichts. Jetzt habe er um Auskunft nach §4 des Informationsfreiheitsgesetzes NRW gebeten. „Ich möchte gerne wissen, wie es um den Planungsstand und den Zeitpunkt der geplanten Baumaßnahme und angedachten Querungshilfe steht.“ Denn die vorhandene liege auf der falschen Seite der Kreuzung, sei viel zu klein und nicht einmal beleuchtet.

Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sind am Donnerstag, 3. März, zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. Morgens um 7.30 Uhr, wenn die Grundschüler zur Schule gehen.

(jul)